Coggiola, l'appello del sindaco: “Cerchiamo volontari per il gruppo di Protezione Civile Comunale”

Cercasi volontari per la Protezione Civile. A lanciare l'appello il sindaco di Coggiola Paolo Setti: “Mi rivolgo a tutti coloro che vogliono prestare la propria opera al fine di garantire la sopravvivenza e la permanenza del gruppo di Protezione Civile Comunale, così importante e vitale nei momenti di emergenza e criticità. In questo momento, il gruppo conta al suo attivo un 'minimo vitale consentito' di sole otto presenze. Per chi fosse interessato non esiti a contattare i numeri telefonici del Comune”.