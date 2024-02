Pietro Micca da applausi, tutti i risultati del weekend

Nella giornata di domenica 4 febbraio più di 300 giovani ginnaste hanno calcato la pedana di ginnastica artistica della Pietro Micca di Biella, dove ormai organizzare gare di questa portata è diventata una consuetudine. Tra le protagoniste anche tante ginnaste di casa che hanno sperimentato i nuovi programmi tecnici cimentandosi nel livello LB avanzato, che per molte di loro rappresentava una “prima volta”. Nella gara di LB3, dove non sono previste le parallele, troviamo in categoria A2 al 6° posto Carlotta Follador, al 9° Francesca Enrico e al 10° Ludovica Bellino, mentre in A3 è 5ª Giulia Iannibelli e 11ª Nicole Marinoni.

Salgono di livello anche Nina Plankensteiner e Anna Giletta che ottengono un buon 5° posto nelle rispettive categorie, mentre è 14ª Sofia Ghirardello sempre un po’ penalizzata dai tanti acciacchi fisici. In LB ottima Giulia Monteleone che rientrava da un infortunio e chiude la sua gara ai piedi del podio. In categoria Junior2 è 5ª Lodovica Depetris e 7ª Giulia Pozzati, ma una grande Sofia Sangalli conquista il secondo gradino del podio, premio dell’impegno che abitualmente mette nei suoi allenamenti. Gara di costanza che paga per Emma Gugliotta, che in categoria Senior1 porta a casa la vittoria beffando le altre sette avversarie. In contemporanea a Torino si è svolta la prima prova individuale silver maschile dove in LA, i giovanissimi Ettore Guglielmino ed Eric Diana hanno completato la loro prima gara in modo soddisfacente chiudendo al 14° e 15° posto. Più grande ed esperto Emanuele Vaudagna conquista l’argento nella sua categoria, sfiorando la vittoria che gli scappa dalle mani per soli 5 centesimi di punto! Vittoria che invece arriva con grande soddisfazione per Tommaso Buscaglia nella gara di LB grazie ad una gara davvero regolare.

A Montichiari sabato si è aperta ufficialmente anche la stagione della massima serie dove in A1 ha esordito la nostra biellese Artemisia Iorfino. In forza per il secondo anno alla Libertas Vercelli, Artemisia è ginnasta nata e cresciuta tra le mura della Pietro Micca e in questa prima esperienza ha mostrato ancora una volta tutta la sua classe, contribuendo su tutti e quattro gli attrezzi al fantastico quinto posto che la squadra ha saputo portare a casa al debutto. Il prossimo appuntamento per lei sarà il 23-24 febbraio ad Ancona con la seconda prova di Serie A1.