eBike Biella....una nuova proposta: Muanda, FOTO

L'idea del giro era buona, le invenzioni che ogni tanto ci assalgono un po' meno. Comunque: saliamo passando dal parco del Bellone ea seguire la Vandornina quasi asciutta e tutta pedalabile. Proseguiamo in direzione Favaro passando dietro alla Burcina e poi ci infiliamo nel sentiero del Trenino. Superata Oropa Bagni, deviamo verso le villette del Tracciolino. La giornata particolarmente calda ci spinge ad andare ancora più in alto (tanto troviamo solo un piccolo strato di neve nel tratto di jeeppabile prima delle "antenne". Più in alto tutto asciutto e molto secco.

Raggiunto l'alpeggio in quota deviamo verso l'Alpetto Superiore e poi verso l'altare Frassati. La giornata è luminosa e limpidissima ma il paesaggio è strano considerato che è febbraio.

A seguire iniziamo la discesa direttamente lungo i pendii erbosi. Seguendo sentieri più o meno segnati scendiamo fino ad incrociare la strada che riporta al Tracciolino in zona Pian Paris. Optiamo per un trasferimento verso San Carlo ma prima di arrivarci, ovvero alla piazzola dell'elisoccorso, decidiamo di sperimentare i sentieri che portano in basso verso la strada di Bagneri. Non è una buona idea perchè in breve perdiamo la traccia e dobbiamo "inventare" passaggi nel bosco.

Fortunatamente ce la caviamo in fretta e ritroviamo "la retta via" che ci porta rapidamente ad imboccare la mulattiera per l'Infernone. Discesa sempre divertente specie quando è cosi asciuta. Risaliamo e Sordevolo per completare il giro passando attraverso il bosco di Regione Galfione. Quindi una tranquilla discesa fino in città

Chiudiamo con 41,84 km 1.431d+ in 4h27m

