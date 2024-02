GAC Pettinengo, Biella-Piedicavallo e Campiglia-Piedicavallo: “Un piccolo cambio di percorso”.

Spegne 43 candeline la Biella-Piedicavallo, una delle tradizionali corse su strada del territorio biellese: anche quest'anno ad organizzare l'evento è l’ASD GAC Pettinengo che ripropone il percorso delle ultime edizioni, per un totale di 18,7 chilometri, con 615 metri di dislivello positivo. Partenza da piazza Vittorio Veneto a Biella e arrivo al centro di Piedicavallo il 17 marzo.

Il 2024 porta con sé un piccolo cambio di programma per quanto concerne la corsa corta: la partenza non sarà più dalla frazione Balma di Campiglia, ma circa 1100 metri più a nord in frazione Asmara di Campiglia, a causa di un problema di viabilità: dunque anziché essere lunga 7 chilometri, sarà di 6 chilometri.

Gli eventi partiranno in contemporanea, alle ore 10.00 del mattino.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.biellasport.net, per ulteriori informazioni: pagina FB GAC Pettinengo.