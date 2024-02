Accademia Perosi, “Armonie dell’anima”: il concerto fra barocco e ‘900.

Il concerto di venerdì sera 9 febbraio all'Accademia Perosi sarà diviso in due parti: la prima dedicata agli amanti della musica barocca, la seconda alla musica del '900.

Nella prima parte saranno protagoniste compositrici come Barbara Strozzi, una delle più importanti musiciste italiane del Seicento e compositori come Claudio Monteverdi, uno dei principali innovatori che segnarono il passaggio dalla musica rinascimentale alla musica barocca.

Barbara Strozzi fu una musicista e una soprano italiana di grande talento. Come molte altre musiciste donne dell'epoca, viaggiò per tutta Europa e si esibì come esecutrice e cantante. Ma non fu solo la più affermata compositrice italiana, forse in senso assoluto, ma uno dei musicisti più interessanti della parte centrale del XVII secolo, momento chiave per l’evoluzione musicale soprattutto per la definitiva codificazione dei modi propri dell’opera lirica nata alla fine del secolo precedente. Spesso anche i brani di carattere più malinconico e sentimentale trattati dalla Strozzi regalano un tocco leggero, come sfiorati da un garbato sorriso e caratterizzati da una connotazione espressiva. Alcuni madrigali come “L’amante segreto”, “L’amante bugiardo”, presenti nel programma del concerto, formano una sorta di percorso unitario con continue variazioni su tematiche affini.

È l'epoca dei grandi affetti del Cinque e Seicento, amori immortali divenuti occasione per i compositori dell'epoca di ricerca compositiva, aprendo le porte alle innovazioni che il Primo Barocco porterà.

Maestro di cappella presso la Basilica di San Marco fino alla sua morte, Claudio Monteverdi proposto con il “Lamento di Arianna”, fu senza dubbio uno dei principali innovatori che accompagnarono l'evoluzione del linguaggio musicale (su questo processo stilistico vedi anche Retorica musicale), insieme al "principe dei musici", Carlo Gesualdo.

Nella seconda parte del concerto, Francesca Biliotti ed Elisa La Marca si esibiranno con la voce e la chitarra classica, proponendo brani che vanno da De Falla a Weill, compositori noti per la loro lungimiranza nel mostrare con la loro musica la complessità e le trasformazioni del loro tempo. Weill crea una nuova forma di intrattenimento popolare, a metà strada tra il teatro e l'opera, la sua musica prende in prestito dal jazz e dal cabaret restituendo alla musica di oggi, brani arrangiati in versioni jazz, pop, rock. In De Falla la musica si manifesta sempre con colori smaglianti, ritmo animato e una secchezza che "moltiplica i colori", ovvero li arroventa nella fisicità abbacinante dello screpolato e calcinato altopiano mancego. Il concerto si concluderà con "So in love" di Cole Porter, uno dei grandi del musical americano. Porter è considerato uno dei più importanti compositori del XX secolo e il suo talento ha influenzato molti artisti successivi.



Di seguito il programma:

Claudio Monteverdi: Quel sguardo sdegnosetto madrigale a voce sola

Barbara Strozzi: L’amante segreto

Barbara Strozzi: Amore dormiglione

Claudio Monteverdi: Lamento di Arianna

Manuel de Falla: Siete canciones populares

Manuel de Falla: Omaggio a Debussy

Kurt Weil: Youkali

Cole Porter: So in love





Francesca Biliotti

Francesca Biliotti, finalista e vincitrice di vari concorsi internazionali, ha al suo attivo numerose interpretazioni operistiche e concertistiche in sedi prestigiose.

Nel 2017 ha preso parte come solista alla tournée mondiale per il 450° di Monteverdi sotto la direzione di sir John Eliot Gardiner, esibendosi nei più prestigiosi teatri in Europa e Stati Uniti. Nel 2018 ha cantato alla Wigmore Hall di Londra insieme al contralto Sara Mingardo ed è stata protagonista dell’opera “La tragedia di Claudio Monteverdi” con rappresentazioni all’Aja, Maastricht e Copenhagen.

Elisa La Marca

Elisa La Marca è una tra le più brillanti chitarriste e liutiste italiane attive sulla scena internazionale. Collabora con prestigiosi ensemble di musica antica e orchestre. È cofondatrice del Quartetto di liuti da Milano. Si è esibita in importanti rassegne in Europa, America e Cina, partecipando a prestigiose stagioni concertistiche. È stata ospite e ha registrato per Rsi-Radio Svizzera italiana, Radio 3, Rai 5, Mezzo Tv. Ha all’attivo incisioni per Musicaviva-Egea, Arcana, Brilliant Classics e Glossa.





Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, si prega di visitare il sito web della Fondazione Perosi o contattare il numero 015 29040.

Sito web: www.accademiaperosi.org

Email: info@accademiaperosi.org



