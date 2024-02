Borse di studio, Lega Giovani: "Dimostrazione di come la Regione mantenga le promesse"

«Un plauso alla Regione Piemonte che ancora una volta ha dimostrato di mantenere le promesse, stanziando le risorse per garantire le borse di studio a tutti gli studenti universitari aventi diritto. Non era così negli anni precedenti, soprattutto non lo era prima del 2019: si pensi che per il periodo 2023/2024 il contributo della Regione Piemonte per il diritto allo studio è di 60 milioni di euro, mentre nel 2019/2020 era di 26,4 milioni. Inoltre, di quelli solo 8 milioni erano destinati per le borse di studio, per le quali oggi siamo a 42 milioni. Una chiara e netta dimostrazione della volontà politica dietro a questo importante impegno della Regione». Così in una nota Alessio Ercoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Biella e da sempre attento al mondo universitario e Alessio Pasqualini, coordinatore provinciale Lega Giovani Biella.

«Al contempo - aggiungono - paiono infondate e strumentali sia le proteste di alcune sigle e liste universitarie, sia i maldestri tentativi di intestarsi ora il merito del risultato finale. Innanzitutto perché la volontà di coprire anche quest’anno tutte le borse di studio è sempre stata evidente e rafforzata dall’operato della Regione dell’anno precedente. In secondo luogo poiché al momento dell’inizio delle polemiche restavano scoperte meno di 2000 borse di studio a causa di un numero di aventi diritto più alto rispetto al passato, per le quali Edisu ha ricevuto l’ultima quota di soldi venerdì 2 febbraio e li ha erogati lunedì 5.

Le pressioni alla politica andavano semmai fatte negli anni precedenti, quando il diritto allo studio era veramente solo sulla carta e le borse coperte in modo inferiore, non ora che le risorse vengono finalmente stanziate e il diritto realmente garantito a tutti».

Anche il consigliere regionale Michele Mosca esprime «soddisfazione per essere riusciti a raggiungere ancora il 100% di copertura delle borse di studio: era un obiettivo della Lega in Regione e fin dall’inizio la collaborazione con il presidente di Edisu Sciretti è stata proficua per giungere a questo risultato concreto».