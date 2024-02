Aprire un ristorante: come distinguersi dai concorrenti

Aprire un ristorante oggi vuol dire approcciarsi a un business che, nel corso degli ultimi anni, è cambiato moltissimo. I numeri, purtroppo, non sono sempre positivi.

Secondo un recente report, in Italia, circa metà dei ristoranti chiudono dopo tre anni di attività. A contribuire a questo quadro ci pensano diversi aspetti, dalla forte concorrenza, importante soprattutto in grandi città come Milano, ma anche l’aumento dei costi operativi e l’abitudine di mangiare a casa consolidatasi con la pandemia.

Nonostante questo, c’è ancora dello spazio per chi vuole entrare in questo mondo e cogliere una sfida complessa ma indubbiamente interessante. Scopriamo qualche consiglio utile al proposito!

Studia bene la zona

Il primo passo per aprire un ristorante di successo prevede uno studio attento della zona dove si ha intenzione di lanciare il proprio locale.

Essenziale è informarsi sul numero di uffici, di contesti residenziali e, ovviamente, documentarsi sulle future aperture di negozi. In questo modo, si ha la possibilità di iniziare a delineare in modo chiaro le peculiarità del proprio target (capacità di spesa, tempo dedicato al pranzo o alla cena etc.).

Cura l’abbigliamento del personale

La cura dell’abbigliamento del personale è un biglietto da visita prezioso per qualsiasi attività ricettiva. Sono purtroppo tante le situazioni in cui i clienti, dopo una singola cena o pranzo, scelgono di non tornare più in un determinato locale, non per forza di lusso, perché notano trascuratezza nell’outfit del personale di sale.

Questa insegna chiaramente che, quando si ha un’attività, ogni dettaglio che si mostra all’utente contribuisce all’immagine del brand.

Alla luce di ciò, l’abbigliamento del personale, di sala e non solo, va scelto puntando al massimo della qualità (se stai per aprire un ristorante nel capoluogo piemontese e stai cercando una realtà con un’esperienza consolidata, ricorda che Torinodivise fornisce abbigliamento da lavoro a Torino ormai da diversi decenni, anche nel settore ristorazione).

Trasparenza massima sui prodotti

Punta sulla trasparenza massima per quanto riguarda i prodotti e la filiera che li porta sulla tavola.

Se possibile, includi nella tua comunicazione anche pillole video legate alle aziende che scegli come fornitori. In un mondo come quello attuale che, soprattutto da dopo la pandemia, vede un’attenzione spiccata verso la salute e la qualità di quello che si mette nel piatto, un approccio di questo genere può, a medio termine, rivelarsi premiante.

Non dimenticare il delivery

Il food delivery è oggi imprescindibile per un’attività di ristorazione. Se si ha intenzione di distinguersi dai competitor è il caso di organizzarlo al meglio e scegliere partner affidabili.

Il potere dell’e-commerce

I grandi chef televisivi lo fanno da tempo: hanno ristoranti di successo in tutto il mondo ma cercano di differenziare le entrate, sfruttando la potenza di fuoco dell’ecommerce.

Sughi pronti preparati con ingredienti di alta qualità, patè, dolci gourmet, senza dimenticare i videocorsi e oggetti brandizzati come tazze e piatti: c’è davvero l’imbarazzo della scelta per consolidare la differenziazione delle entrate e per contribuire al miglioramento del posizionamento e della notorietà del brand.

Rispondi a tutte le recensioni

Che siano negative o positive, tutte le recensioni - essenziale è controllare periodicamente ogni piattaforma - meritano risposta, meglio se tempestiva.

Per restituire all’esterno l’immagine di un brand attento alla qualità e alle esigenze del cliente, è importantissimo utilizzare toni pacati in caso di critiche e invitare a un confronto in privato.

Valorizza lo storytelling

Ogni business ha una storia. Anche se, dietro al tuo ristorante, non c’è un percorso di generazione in generazione, qualcosa di speciale da raccontare si trova sempre. Che sia tutto sia partito dall’amore per un cibo gustato durante l’infanzia piuttosto che da una delusione lavorativa non importa: quello che conta è raccontare una storia, così da avere maggiori certezze di arrivare al cuore del proprio target e di distinguersi dai competitor.