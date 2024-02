Thè con l'autore ad Andorno Micca

Nell'ambito della rassegna “Thè con l'autore” venerdì 9 febbraio alle 16 l'Istituto comprensivo di Andorno Micca ospiterà Ludovica Cima che presenterà alcuni libri della sua vasta produzione e converserà con il pubblico presente.

L'ingresso è libero e l'incontro è rivolto sia ai ragazzi che agli adulti che vorranno conoscere o hanno avuto modo di apprezzare la poliedrica autrice che da quasi trenta anni è impegnata nell'editoria per ragazzi sotto molte vesti: scrittrice, editor, docente di master universitari e formatrice in corsi di aggiornamenti per insegnanti. Ha collaborato con numerose case editrici italiane e, grazie al suo fiuto, sono stati tradotti importanti autori francesi come Timothée de Fombelle e Anne-Laure Bondoux.

Negli ultimi anni ha fondato la casa editrice Pelledoca specializzata in thriller, noir e mistero con tre collane: romanzi, illustrati e prime letture. Tra i suoi romanzi di successo ricordiamo quelli con ambientazione storica come “La voce di carta” che racconta di una coraggiosa protagonista che lavora in una cartiera di Lecco, imparerà a leggere e a scrivere e potrà così dar voce ai propri sogni ed affrontare i pregiudizi che la circondano.

Uscito recentemente “Come un fiore sull'acqua” prende spunto da una figura realmente esistita, Marianne North, botanica dell'Ottocento che attraverso l'amore per i fiori e per l'acquerello ci riporta in atmosfere inglesi dove le donne combattevano per difendere le loro scelte. Un'opportunità e un incontro da non lasciarsi sfuggire.