Storie di Piazza, continua la rassegna indipendente: i prossimi appuntamenti.

La rassegna indipendente Storie Off propone una compagnia che viene dalla Lombardia, dopo il successo del 3 febbraio e il tutto esaurito dell’attrice nostrana Roberta Correale, che presenterà sabato 10 febbraio alle 21 Occhio Pin… una fiaba? rivisitata dalla penna di Gershom Freeman.

Pinocchio è una delle fiabe più conosciute al mondo, sicuramente il burattino più famoso, la trasposizione di un archetipo antichissimo in chiave favolistica, non per bambini.

Con: Michelle Fantasia, Gianni Lamanna, Mariangela Eterno

Voce fuori campo: Ferruccio Masci

Regia: Ferruccio Masci

Il testo Occhio Pin di Gershom Freeman, autore schivo e poco dedito alle folle che preferisce la vita nei boschi o nella natura, della scrittura dice: “Se l’opera regala qualcosa a qualcuno, bello è tacere il nome del donatore affinché il dono abbia valore per se stesso e non per chi lo ha donato”. Il suo Pinocchio scardina certezze e ribalta punti di vista.

L’autore conosciuto per aver scritto due thriller psicologici con Occhio Pin affida a Ferruccio Masci, la regia di un testo curioso che pone alcuni interrogativi. Chi non ha mai sentito narrare di un personaggio nato senza essere concepito sessualmente da un padre virtuale e da una madre terrena grazie ad un intervento mistico? Il paradigma della nascita di Pinocchio ha radici lontane e profonde: nell’inconscio di ognuno di noi. Forse è proprio questa la ragione del suo successo planetario e meta-temporale.

Gershom Freeman rovescia e ironizza già dal titolo la seriosa pedagogica supponenza della fiaba, per poi proseguire nella sua leggera e profondissima iconoclastia con tutti i personaggi collodiani. Una fiaba moderna che ci conduce per mano nel labirinto delle nostre anime e ci fa comprendere che la magia prevaricante e castrante della Fata Turchina, quella che deturpa il viso e fa crescere il naso ad ogni bugia, è un inganno della coscienza, è paura di vivere.