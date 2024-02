La cantante biellese Ansia sul palco Suzuki per Area Sanremo

Ansia, la cantante biellese classe 2003, che lo scorso novembre è stata una delle vincitrici del Contest musicale “Area Sanremo”, canterà oggi sul palco “Suzuki Stage”, in piazza Colombo a Sanremo, nel pomeriggio della prima giornata del Festival.

Ansia presenterà in anteprima i suoi nuovi inediti, seguita, la stessa sera, da Lazza e, le sere successive, da Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai. La manifestazione sponsorizzata da Suzuki si inserisce nell’ambito del progetto “Tra palco e città”, un format lanciato nel 2020 da Rai Pubblicità per promuovere la diffusione del Festival nei luoghi simbolo della città di Sanremo, attraverso una serie di iniziative ed eventi che si terranno in diversi punti del territorio nella settimana stessa dell’evento.

Ansia, con l’ambizione di rappresentare e far conoscere il Biellese, indosserà sul palco un cappello del marchio Barbisio, prodotto dallo storico “Cappellificio Cervo” di Sagliano Micca e si avvarrà di collaboratori provenienti tutti dal nostro territorio: la stylist Francesca Acquadro, il compositore/producer Morgan Rosin e Francesco Bortolan per la direzione visiva.