Teppisti a Biella Riva, saltano sul tetto di un'auto e la danneggiano: il racconto della proprietaria FOTO

Salgono sul tettuccio di un'auto e cominciano a saltarci sopra causando gravi danni alla carrozzeria. È quanto ha denunciato una residente del rione Riva di Biella, finita nel mirino di alcuni vandali. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, in via Italia, all'angolo con via Scaglia.

“Purtroppo non è la prima volta che si registrano episodi del genere in quella zona – racconta la giovane proprietaria - Sono stufa e amareggiata di questa situazione che tende a ripetersi ogni weekend. Inoltre, comincio a non sentirmi più tranquilla, specialmente al rientroa casa in tarda notte e non credo sia giusto. Ovviamente il fatto è stato segnalato e denunciato alle forze dell'ordine che prenderanno in esame tutti i provvedimenti del caso”.