Evade dai domiciliari e scompare, il fratello allerta le forze dell'ordine: è successo a Biella

È agli arresti domiciliari ma lascia la sua abitazione e non vi fa più ritorno. A lanciare l'allarme il fratello, al suo rientro a casa, preoccupato per le sorti del suo caro.

È successo ieri sera a Biella: stando alle ricostruzioni del caso, è evaso un uomo di origine tunisina, 46 anni, gravato da diverse vicende penali, tra cui reati connessi agli stupefacenti e contro la persona.

Lo stesso, infatti, stava scontando la pena presso il suo domicilio. In queste ore, sono state diramate le ricerche e allertate le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso volti a rintracciarlo.

Ad oggi, non è stato ritrovato. C'è il sospetto che si sia recato in Francia, dal momento che avrebbe mostrato l'intenzione di recarsi in quel territorio. Intanto, è stato deferito in stato di libertà.