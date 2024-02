Due auto si scontrano a Gaglianico, in Valle Cervo animale selvatico finisce contro un mezzo (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale nel Biellese. È accaduto nella giornata di ieri, 5 febbraio: a Gaglianico due auto si sono scontrate per cause da accertare. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

A Tavigliano, invece, un veicolo ha urtato un animale selvatico, apparso all'improvviso sulla strada. Lievi danni per il mezzo. Su posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.