Colpo da 900 euro a Sordevolo, ladri in un agriturismo di Villanova Biellese

Ancora furti nel Biellese. A Sordevolo, ieri mattina, i ladri hanno danneggiato prima una recinzione poi una finestra per introdursi all'interno di un'abitazione. In seguito, si sono diretti alla camera da letto e, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno rubato monili in oro per un valore di circa 900 euro.

A Villanova Biellese, invece, un agriturismo è finito nel mirino dei malfattori: in questo caso, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero stati asportati alcuni documenti, un portafogli e pochi contanti. Inoltre, un residente avrebbe notato l'ombra di una figura che si stava allontanando a piedi nei campi circostanti. Le successive ricerche delle forze dell'ordine hanno dato esito negativo.

Indagano sui due episodi i Carabinieri.