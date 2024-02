Biella: Sposta un'auto non sua, distrugge la fiancata di una seconda e ne centra in pieno una terza FOTO

Sposta un'auto non sua, disfa la fiancata di una seconda e ne centra in pieno una terza - Foto Ciccarelli per newsbiella.it

Un episodio degno di Paperissima in cui fortunatamente non ci sono vittime. Un ragazzo, pare senza patente, è salito su un'auto, non sua, per spostarla nell'area di rifornimento del benzinaio di via Tripoli quando ha perso totalmente il controllo del mezzo. A quel punto l'auto impazzita ha strisciato sulla fiancata di un secondo mezzo, fermo al rifornimento, e si è schiantata sul terzo mezzo parcheggiato.

Per fortuna non c'erano persone sulla traiettoria dell'auto che però ha provocato danni ingenti ai veicoli. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro e l'accertamento della responsabilità dell'accaduto. I Vigili del Fuoco si sono assicurati che i mezzi fossero messi in sicurezza prima della rimozione. Sul posto anche i sanitari del 118.