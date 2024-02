Auser Cossato, camminatori in visita al Brich di Zumaglia

Nei giorni scorsi, i camminatori di Auser Cossato si sono recati a Zumaglia per (ri)scoprire la bellezza e il valore del Brich. In tanti non hanno voluto mancare alla visita di uno dei gioielli più suggestivi e ammirati del Biellese.