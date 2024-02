Viverone, si attendono offerte in Comune per la legna di risulta (foto dalla pagina Facebook di Comune di Viverone)

Il comune di Viverone intende alienare della legna di risulta, come da foto allegate, giacenti in alcuni punti del territorio.

Lo annuncia il sindaco Renzo Carisio sui propri canali social: “Le offerte, distinte per i due gruppi, devono pervenire al Comune in busta chiusa, specificando l'indirizzo dell'offerente, specificando per quale lotto si intende partecipare, entro il 16 febbraio 2024. L'aggiudicazione darà data al maggior offerente per ogni singolo lotto”.