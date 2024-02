Treni, rincari e disservizi, la denuncia dei Pendolari Biellesi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Inviamo la presente per evidenziare la spiacevole notizia dell’aumento del costo, in media del 3,6%, degli abbonamenti per i pendolari e dei biglietti singoli, approvato con una delibera dall’Agenzia della Mobilità Piemontese in ottemperanza ad una legge regionale del 2013.

Riteniamo tale provvedimento inappropriato e ingiustificato in quanto non supportato da un servizio efficiente ed adeguato, e che ha suscitato un generale senso di indignazione da parte dei pendolari. L’acquisto di un qualsiasi titolo di viaggio, corsa semplice o abbonamento, determina la stipula di un contratto tra il cliente ed il vettore, che obbliga entrambi a rispettarne i dettami: da una parte il versamento del costo ed il rispetto delle regole di viaggio e dall’altra la corresponsione del servizio alle condizioni, orari e modalità stabilite dall’azienda fonitrice. Riscontriamo purtroppo che queste clausole vengono frequentemente disattese, dagli utenti per mancanza di rispetto dei beni pubblici, e dai vettori, sicuramente la parte contrattuale più forte, in quanto a puntualità, garanzia del servizio, pulizia dei mezzi ed informazioni ai viaggiatori. A questi aggiungiamo l’offerta ancora decimata dai tagli per il Covid, mai tornata alla situazione precedente, unica regione in Italia, con corse mancanti anche su direttrici importanti ed intere aree prive di collegamenti nei fine settimana e nei festivi.

Stentiamo a capire come non si abbia maggiore cura ed attenzione per quelli che sono clienti, anche affezionati, che però negli ultimi tempi stanno iniziando a spazientirsi in quanto non vedono rispettate le clausole contrattuali nei loro confronti ed in qualche caso hanno deciso di modificare il loro modo di viaggiare a favore di altri vettori, se presenti, oppure organizzandosi con mezzi privati condividendone le spese tra più passeggeri, esasperati principalmente dai continui ritardi, cancellazioni, interruzioni e rallentamenti e dai continui balzelli di aumento del costo di biglietti e/o abbonamenti.

Registriamo, anche attraverso sondaggi lanciati su piattaforme di social media da nostri associati, che le persone denunciano un peggioramento repentino e costante dei servizi negli ultimi 4 anni; in molti ci confidano di aver avuto problemi sul posto di lavoro o a scuola a causa di ritardi e/o soppressioni di corse; alcuni addirittura dichiarano lievi conseguenze alla salute; altri come già scritto pensano a soluzioni alternative.

Nel quadrante nord est del Piemonte, si registrano le seguenti criticità, in particolare, molto impattanti per la mobilità della provincia di Biella:

Ad oggi, la riduzione del servizio ancora in essere nei fine settimana è pesante, pari al -55% al sabato e -22% festivi rispetto al 2019 – con sole 7 coppie di servizi/giorno ed una produzione di servizi inferiore del 50% rispetto a quanto attualmente in esercizio nei week end tra i capoluoghi di provincia piemontesi e Torino.

- Servizio diretto Reg 11703 Torino Biella: il servizio ha subito “a sorpresa” dal 22/01/24 un aumento ingiustificato di 10 minuti di percorrenza (+19%) su 54 min complessivi portando il tempo di percorrenza tra Torino P.S. a Biella ad 1h e 5 minuti, scontando, tra l’altro, un anticipo di 10 minuti in partenza; si sollecita entro il mese di Febbraio 24 un riallineamento della percorrenza a 50 minuti tra Torino Porta Susa e Biella S. Paolo attuando la traccia oraria già utilizzata dal reg 11701 per analogo servizio mattutino.

Siamo quindi a chiedere un provvedimento urgente di sospensione degli aumenti annunciati oltre all’introduzione di agevolazioni fiscali consistenti per gli abbonati, quali ad esempio detrazioni e/o sconti, anche nell’ottica di promuovere il TPL ai fini di un beneficio per l’ambiente, in termini di riduzione dell’inquinamento, quindi per la salute dei cittadini. Gli abbonamenti e biglietti dovrebbero essere unici a livello regionale per facilitare gli spostamenti tra aree diverse senza dover cambiare più operatori, a volte anche solo per effettuare pochi chilometri Evidenziamo infine di aver sottoposto i temi sopraesposti durante un incontro congiunto con Agenzia della Mobilità, Trenitalia e Rete Ferroviaria, nella speranza di ricevere un riscontro concreto alle nostre richieste d’intervento nel breve periodo per mitigare i problemi quotidiani che causano perturbazioni nella circolazione dei treni ed a medio lungo termine con soluzioni strutturali durature."