Elezioni comunali, a Strona Cappio si candida per il terzo mandato

Anche a Strona arriva l'ufficialità: il sindaco uscente Davide Cappio annuncia la propria ricandidatura in vista delle prossime elezioni comunali. Sarà di nuovo alla guida della lista “Uniti per Strona” che vedrà la riconferma della quasi totalità del gruppo comunale. Almeno un paio le new entry che saranno annunciate nelle prossime settimane.

In caso di vittoria, si tratterebbe del terzo mandato per il primo cittadino che, ai nostri taccuini, ha tracciato un bilancio di questi 10 anni: “Positivo nonostante il Covid – afferma – La pandemia ha sicuramente rallentato la nostra azione amministrativa ma non ci ha impedito di perseguire gli obiettivi prefissati. In particolare, prendendo parte a tutti i bandi, abbiamo ottenuto grandi risultati col fine di portare sviluppo sul nostro territorio. Non vanno poi dimenticate le opere di abbellimento e manutenzione, utili alla valorizzazione e alla salvaguardia del nostro paese. Da sottolineare, anche l'utilizzo attento e mirato delle nostre risorse unito al mantenimento dei servizi e delle imposte comunali così da rispondere appieno alle esigenze dei cittadini. La promessa è quella di mantenere questo status di cose e aumentare ancora di più l'impegno di tutta l'amministrazione nei prossimi anni”.