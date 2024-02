Addio Francesco Rosso, Biella piange l'anima del Carnevale di Vaglio: il ricordo di Dino Gentile

Riceviamo e pubblichiamo:

“Di questi tempi, un anno fa, con Antonio Gigliotti incontravamo Francesco Rosso per un’amichevole intervista nella sua casa di Vaglio. Grande personaggio e anima del Carnevale benefico locale, con calma e un pizzico di nostalgia guardava una ad una le numerose fotografie scattate in compagnia di tanti amici, allegri compagni di sfilate e balli in maschera, attivi volontari nella preparazione di buone fagiolate in frazione Ostocco. Francesco questa mattina se n’è volato in cielo, dopo un periodo di composta sofferenza, e non poteva che lasciarci in tempo di Carnevale, dopo i festeggiamenti organizzati domenica scorsa dal Comitato di Vaglio, in collaborazione con l’Associazione Vaglio Cultura e Sport.

La sua famiglia, soprannominata “i Rosso del Vescovo”, nel 1927 diede i terreni per costruirvi la Società Operaia di Vaglio. Conseguita la licenza di avviamento professionale alla “Schiaparelli” di Piazza Martiri della Libertà, frequentò l’indirizzo tessile del limitrofo Istituto Professionale Statale. Successivamente trovò impiego presso la Manifattura “San Biagio”, ivi compiendo quarant’anni di brillante carriera da apprendista fino a dirigente nel reparto filatura. Mise su famiglia con la moglie Graziella e l’arrivo della figlia Francesca. Per una vita intera ha passato la maggior parte del tempo libero presso “La Pineta”, l’associazione ricreativa che si fonderà con “La Biellese” di Pavignano dando vita agli “Amici Vaglio Biellese”.

Una vera e propria figura di riferimento per la gente di questo ridente fazzoletto di terra ai margini della città, sempre disponibile ad organizzare attività, manifestazioni ed eventi, comprese le gite di più giorni in diverse belle località italiane ed il gemellaggio con la Società Bocciofila di Conegliano in provincia di Treviso. Nel 1988, all’età di quarantadue anni, fu colpito da un’ischemia che con eccezionale forza di volontà riuscì a recuperare in breve tempo, tanto da tornare presto sui campi da sci. Da quel momento allargò il proprio impegno sociale al servizio presso l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Biella e di Cossato. A Vaglio e a Pavignano, nel dolore per la scomparsa di un caro amico, sono in molti a ricordarlo con riconoscenza.