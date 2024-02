Rugby, i risultati del fine settimana

U18

4.02.24 Parabiago v Biella Rugby 50-12 (21-12)

Marcatori. Mete: Gibello, Silvestrini. Trasformazioni: Moretti

Biella Rugby: Meneghetti (63’ Curatolo); Defilippi (60’ Formigoni), Moretti, Castello, Grillenzoni (55’ Pagliano); Fusaro (cap.), Besso (50’ Salussolia); Gregori, Rossi (50’ Avanzi), Chiorboli; Borno, Buturca; Silvestrini (41’ Grandi), Bredariol (46’ Pacchiarotti), Gibello. Non entrati: Panatero, Caputo, Piatti.

Emilio Vezzoli, coach: "Ci aspettavamo una partita dura, rude e tosta, Parabiago non ha deluso le attese. Nella prima frazione di gioco però, i nostri ragazzi, prendendo il toro per le corna, sono riusciti a segnare dodici punti meritati. Tutto un altro discorso nella ripresa, dove i padroni di casa sono montati in cattedra, consci di essere, soprattutto fisicamente, più forti. Atteggiamento positivo da parte di tutti perché non hanno mai ceduto anche dinnanzi alle difficoltà e, chi è stato chiamato ad entrare dalla panchina, ha dato il massimo per i minuti riservatogli. Adesso testa alla prossima domenica".

SERIE A FEMMINILE

4.02.24 Amatori & Union Milano v Le Fenici/Brc 15-17 (5-7)

Marcatori. Mete: Floris (2), Sanseverino.

Le Fenici Brc: Borello; Monticelli, Benedetti, Sanseverino (78’ Cipolletti), Floris; Hysmeta (58’ D’Orta), Toro (58’ Pagliano); Sallam, Cesale Ros (40’ Boetto), Zanoni (cap.); Papeo, Bongiovanni; Formaggio, Lembo, Pintonello. A disposizione: Stecchetti.

Zanlorenzi Gianfranco, coach: “In un incontro avvincente di Serie A femminile di rugby, le Fenici sono emerse vittoriose contro le Amatori Union Milano con un risultato finale di 17 a 15. Nonostante la netta crescita tecnica mostrata dalle padrone di casa dell'Amatori Union, che hanno imposto un gioco fisico e intenso, le Fenici hanno dimostrato una resilienza notevole. Hanno saputo resistere alla pressione, sfruttando la loro agilità e velocità per ribaltare il corso della partita. È stato un testa a testa emozionante, dove la capacità delle Fenici di adattarsi e sfruttare i momenti chiave ha fatto la differenza, portandole alla vittoria in un incontro combattuto fino all'ultimo minuto”.