Pallamano, a Vigliano è un successo il Memorial Maura Regis: i giovani sono protagonisti

Trentasei le partite disputate e oltre cento le famiglie coinvolte nell’edizione 2024 del Memorial Maura Regis di pallamano che ha avuto luogo domenica 4 febbraio presso la Palestra Comunale di Vigliano. È stata una manifestazione in cui i giovani sono stati protagonisti nelle tre categorie di promozione della disciplina, ovvero Under 11 e Under 13 mista e Femminile, rigorosamente disputate nella formula del quattro contro quattro sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Handball. Trentasei gli incontri in campo, quattro le società coinvolte, e molte le amicizie nate nei momenti di pausa tra chi ha reso speciale questa giornata.

Queste le parole dello staff societario giallorosso: “Siamo lieti di avere ancora una volta organizzato questo evento, mancava a Vigliano da ormai troppi anni ed è stato un successo tra chi ha partecipato. Una vera e propria kermesse di pallamano giovanile dove il risultato non contava, ma contava esserci e rendersi protagonisti nel gioco e nel fare amicizia. Siamo lieti che sugli spalti si siano visti nella mattinata veri e propri guru della pallamano biellese quali Paolo Mosca e Gianluca Bernardini che hanno contribuito a far conoscere questa disciplina nel Biellese e con Gianluca che ha anche collaborato con noi per parte della stagione precedente”.

La società ringrazia anche la famiglia di Maura che da sempre sostiene questa iniziativa e i numerosi volontari che hanno dato una grande spinta per il successo dell’evento. Un grosso grazie va anche ai Gruppi degli Alpini di Occhieppo Inferiore e di Vigliano Biellese, che in rigoroso ordine alfabetico hanno fornito alcune attrezzature.Il gruppo della pallamano, archiviata l’esperienza della manifestazione promozionale più importante e sentita, si concentrerà ora sull’aspetto agonistico.

Tornerà infatti in campo la formazione Under 15 maschile nella giornata di domenica 11 febbraio a Frossasco per la disputa delle ultime e decisive due gare del girone di qualificazione alla seconda fase del campionato Under 15. In campo per l’occasione si scenderà alle 10 per lo scontro diretto con Valpellice al quale seguirà la sfida delle 13.30 con San Camillo Imperia.