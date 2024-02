Ottimi risultati per le RSgirls nel regionale AICS a San Vincent FOTO

Sabato è iniziato il campionato regionale di Ginnastica Ritmica Aics con la disputa della prima prova presso il palazzetto dello sport di San Vincent (AO) con l’organizzazione a cura della locale associazione Club des sport. Tredici le atlete della Rhythmic School scese in pedana, tutte premiate dalla giuria con elevate valutazioni. Si sono classificate al primo posto: Petra Zuliani nella categoria Promozionale allieve e la squadra dilettanti allieve composta da Kartika Lucia Bortolameazzi, Agata Coda, Aurora Giolo, Anna Pivani e Sofia Ragno.

Tre sono state le medaglie di Bronzo: la prima con Beatrice Bocca nella categoria Dilettanti giovani, seguita al quarto posto da Caterina Belli ed al quinto da Petra Baresi; la seconda da Manuela Assietti nella Dilettanti allieve e la terza da Barchi Ilaria nelle Dilettanti Junior, seguita nella stessa categoria da Alice Bolzon al quarto posto. Ha poi fatto il suo esordio anche Emily Cola fra le under 8, che proprio per la giovanissima età gareggiano senza l’assillo della classifica.

Hanno accompagnato le ginnaste in gara Elena Chursina e Giada Mello Grand che si dimostrano molto soddisfatte dei risultati raggiunti: “Le nostre atlete hanno dimostrato una buona preparazione ed una solida tenuta mentale, considerando che non gareggiavano da molto tempo e per alcune di loro è stato addirittura il debutto in competizioni regionali. Siamo soddisfatte dei risultati ottenuti, ma ancor di più della crescita tecnica e del comportamento leale e corretto che le nostre ragazze hanno dimostrato per tutto l’arco della gara. Torniamo in palestra motivate e determinate a continuare la preparazione con attenzione e cura, negli aspetti che possiamo migliorare, per arrivare alla prossima prova più preparate e con l’auspicio di migliorare ancora i nostri risultati”.