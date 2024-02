Il Circolo Tennis Sandigliano si aggiudica il trofeo “ Silvio Passera”

Si è giocata sabato 3 febbraio ’24 sui campi del T.C.CASELLE la finale del campionato a squadre, limitato 4 categoria. Ai nastri di partenza 32 squadre da tutte le province piemontesi.

Il CIRCOLO TENNIS SANDIGLIANO presentava due formazioni, una capitanata dall’esperto DE PALMA, che purtroppo non riusciva a superare lo sbarramento della fase a gironi e la seconda del capitano ZERBOLA ALESSANDRO , meno esperto in queste competizioni, ma dotato di un forte spirito di squadra, ereditato dalla lunga militanza calcistica, che riusciva a cementare un gruppo di esperti giocatori con altri nuovi a questo tipo di campionati. Partendo così in sordina, senza favori del pronostico, è riuscito a conquistare il primo posto del girone grazie alla vittoria nel derby biellese sulla squadra dei Faggi Tweener , per poi proseguire spedito nel tabellone finale eliminando di seguito DERTHONA, V&V Orbassano, CRAL REALE MUTUA di Torino per arrivare ad una finale sul campo neutro di CASELLE contro lo SPORTING CASALE. Partita dopo partita cresceva l’amalgama del gruppo sempre compatto ad ogni incontro, con la presenza anche dei giocatori non schierati nella giornata ma sempre a bordo campo a caricare i compagni. Ed è cosi che dopo aver ruotato tutti fin dalle prime partite, il capitano ha potuto scegliere via via i giocatori più in forma del momento.

Il direttore sportivo ZUCCONELLI GIANFRANCO presente con un folto gruppo di tifosi alla finale di CASELLE ha quindi ringraziato ì giocatori della squadra BENETTI MAURO, BERGAMIN FABIO, COPPA MATTEO, DE CARIA MAURO, OCCOFERRI RENATO, PISCIONERI VINCENZO e il capitano ZERBOLA ALESSANDRO per aver portato a casa questo trofeo, a lungo inseguito negli anni precedenti, senza fortuna , collezionando due secondi posti e due semifinali. DE CARIA Mauro unico giocatore presente in tutte le fasi finali giocate dal C.T.Sandigliano visibilmente commosso dedica questa vittoria anche ai compagni delle squadre con le quali a sfiorato il trofeo, senza poterlo agguantare…

Capitan Zerbola è già proiettato alla prossima edizione, essendo il Trofeo un Biennale, per poterlo rivincere ed esporre definitivamente nella bacheca del circolo….ma ora non ci si può più nascondere… SIAMO I CAMPIONI IN CARICA….