Cinque motivi per cui vale la pena salire in quota, anche se non si scia

Il panorama mozzafiato sulle montagne valsesiane. Riempi gli occhi di bellezza, stacca dalla routine quotidiana e ritrova il tuo equilibrio interiore grazie al contatto con la natura.

L’area bob a 2.000 metri. Sopra l'arrivo della telecabina Alagna-Pianalunga è possibile scivolare con il bob lungo un'ampia zona dedicata e preparata per divertirsi in sicurezza. Per grandi e piccoli amanti della neve, il divertimento è assicurato!

Le cene nei rifugi in quota o in piccole cabine private in legno sulla neve. I sapori locali e il calore dell'accoglienza dei gestori scalderà in poco tempo il magico paesaggio innevato che ti attende.

Prenota qui la tua cena in quota

I Dj set sulla neve. Un pomeriggio senza pensieri, per scatenarsi con gli amici e in compagnia di una buona musica dal vivo.

Gli spritz di Daniele. “Passo da Mania”, al Passo dei Salati, è uno di questi posti che ti fanno sentire a casa, che ti accoglie nella propria famiglia. Proprio all’arrivo del funifor che parte dal paese di Alagna. Tante risate e buonissimi cocktail a 2.980 metri garantiti!

Acquista il tuo skipass online