Calcio, parte il minitorneo precampionato con 4 squadre in campo con “Su Nuraghe”

In vista della ripresa delle gare di campionato, con gli allenamenti individuali riprendono anche gli allenamenti in squadra. Su sollecitazione dei giovani atleti, dirigenti e mister di “Su Nuraghe Calcio Biella” e di “Locato 80” organizzano un mini torneo di precampionato intitolato alla Memoria di Paolo Carmona e di Donato Frassanito

Con inizio lunedì 5 febbraio, gli incontri si svolgeranno a Vigliano Biellese dalle ore 20:00 alle ore 22:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1. Ogni sera, doppi incontri, rispettivamente nei giorni di lunedì 5, lunedì 12 e lunedì 19 febbraio. Dopo le prime tre partite, lunedì 26 febbraio si disputerà la finale a cui seguirà la premiazione.

Riconoscimenti per tutti con targhe con il nome del torneo e la classificazione al terzo e al quarto posto. Coppa campioni per il primo e per il secondo posto.Quattro le formazioni coinvolte: “Su Nuraghe Calcio Biella”, “#Escile Team”, “Locato 80” e “Edil Group”, formazioni inserite nei gironi “A” e “B” del campionato provinciale, categoria open, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).