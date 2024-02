Biella Rugby e Virtus insieme, nasce gemellaggio sportivo

Una cena tutti insieme alla Club House della Cittadella del Rugby di Biella: nasce così il gemellaggio sportivo tra il Biella Rugby e la Virtus Biella, due delle realtà sportive più importanti del territorio biellese. Due società accomunate dalla grande passione per lo sport, ricco di valori che vanno al di là del mero risultato sul campo, certamente importante, ma non unico scopo di esistenza.

Nicolò Pizzato, presidente della Virtus Biella: «Il Biella Rugby è da sempre uno dei modelli da seguire sul territorio biellese: una società che ha saputo salire ad altissimo livello senza per questo abbandonare valori sociali e sportivi importanti e mantenendo una gran connotazione biellese con tanti ragazzi cresciuti nel loro settore giovanile e arrivati a giocare in serie A. Rugby e pallavolo sono sport molto distanti tra loro, ma trovo che le due società abbiano una certa affinità e dunque non posso che avallare questo gemellaggio sportivo che speriamo possa essere solo l’inizio di una proficua collaborazione. Per quanto ci riguarda, dopo la dolorosa rinuncia a disputare la serie B1 l’anno scorso, siamo ripartiti con entusiasmo e determinazione con una squadra giovane in un campionato regionale che ci sta vedendo protagonisti nelle zone alte della classifica: al di là del mero risultato sportivo stiamo cercando di costruire qualcosa di importante puntando molto sul settore giovanile e sulla sua crescita, grazie alla presenza in società di tecnici di alto livello quali sono il dt Maurizio Venco e la stella della nazionale Paola Cardullo».

"E' sempre un grande piacere incontrare realtà biellesi che hanno a cuore i nostri stessi valori," replica Filippo Musso, presidente di Biella Rugby Club, "insieme abbiamo dato vita ad un progetto eccitante che andrà a toccare temi ai quali da sempre ci dimostriamo sensibili: iniziative sociali, ecologiche e di benessere. Da più di un mese le due società stanno lavorando alla stesura di un calendario di eventi che hanno come obiettivo quello di sostenere singole iniziative sociali e di valorizzazione del territorio biellese. Siamo entusiasti di intraprendere insieme questo viaggio e curiosi di vedere l'impatto che la nostra collaborazione avrà sul territorio. La promozione dello sport e del benessere psicofisico sarà centrale nel nostro progetto, che ambisce a coinvolgere attivamente le aziende e gli enti locali”.