SEAB: Aggiudicazione bando per la fornitura di automezzi attrezzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani

ESITO DI GARA - ESTRATTO

SEAB spa, P.IVA 02132350022, Via Galimberti, 10/a 13900 Biella (BI)

Con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato aggiudicato l’affidamento per la fornitura di automezzi attrezzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani” suddiviso in quattro lotti,

Lotto 1 Fornitura di n. 4 autocarri a 2 assi tipo ISUZU M55 o equivalente, allestiti con compattatore-costipatore 5/6 m3 con sistema AVC e alimentazione diesel aggiudicato a Ecofar Srl Porino (TO) che ha offerto il prezzo complessivo di € 252.000,00;

Lotto 2 – Fornitura di n. 5 autocarri a 2 assi tipo ISUZU M 75 o equivalente, allestiti con Raccomandata AR Trasmessa via PEC Trasmessa via mail Posta prioritaria Consegnata a mano Pagina 2 di 2 compattatore/costipatore 7/8 m3 con sistema AVC e alimentazione diesel aggiudicato a Ecofar Srl Porino (TO) che ha offerto il prezzo complessivo di € 377.110,00;

Lotto 3 – Fornitura di n. 2 autocarri a 2 assi tipo Iveco Eurocargo 120 o equivalente, allestiti con compattatore a caricamento posteriore da 10 m3., con portella, sistema AVC e pedane. Alimentazione diesel aggiudicato a Ecofar Srl Porino (TO) che ha offerto il prezzo complessivo di € 229.080,00;

Lotto 4 – Fornitura di n. 2 autocarri a 2 assi tipo Iveco Eurocargo 120 o equivalente, allestiti con compattatore a caricamento posteriore da 10 m3, con portella, sistema AVC e pedane. Alimentazione a metano aggiudicato a Ecofar Srl Porino (TO) che ha offerto il prezzo complessivo di € 316.480,00.

L'esito di gara completo è stato inviato per la pubblicazione sulla gazzetta europea il 24/01/2024

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Riccardo Ravazzi)