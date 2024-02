Candelo, riprendono gli incontri con gli scrittori biellesi: si comincia con Guido Donati

Riprendono sabato 10 febbraio, alle 16.45, presso la Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo, gli “Incontri con gli scrittori biellesi”. Guido Donati, già autore del romanzo “Di lui… solo più una medaglia?” parlerà del suo nuovo romanzo “L’ufficiale ritorna al fronte e…”, che ripercorre non solo la storia della sua famiglia attraverso le vicende dello zio Mario, ma dell’intera area jugoslava sotto il dominio di Tito e del complesso rapporto tra i due popoli, italiano e jugoslavo, che ha caratterizzato quegli anni.

Il romanzo ci trasporta al tempo della Seconda Guerra Mondiale, quando Mario Donati (zio dell'autore), giovane ufficiale dei Bersaglieri, nel 1940, parte per il Fronte Greco. Il suo campo di battaglia sono i Balcani. Giunto in territorio jugoslavo nel 1941, Mario si guadagna, ancora vivente, la medaglia di bronzo al valore militare, ma ignaro di ciò che il destino aveva in serbo per lui. Un anno dopo, nel 1942, una bomba strapperà l’ufficiale Mario Donati alla vita. Ma, come spiega l’sutore nella prefazione, ‘di lui non ci interessa la vita bensì quello che succederà dopo la sua morte’. Nei primi anni ’60, infatti, i due fratelli di Mario vanno a cercarlo, intraprendendo un viaggio avventuroso nella Jugoslavia di Tito.

Il libro è stato presentato al Salone di Torino, nella primavera del 2022, presso lo stand dell'Editore “Araba Fenice”. Il libro è stato definito "Giallo, ma non troppo… intriso di vita agreste piemontese tra le due Guerre Mondiali… sulla scia di ermetici e raggelanti documenti militari del 1942… nella terra di Jugoslavia" Un libro per beneficenza. Tutto il ricavato è destinato in beneficienza all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e del Pancreas - Istituto del Pancreas.