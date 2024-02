Due tentativi di furto nel fine settimana, uno a Salussola e uno a Masserano

Nella notte tra sabato e domenica ignoti sarebbero entrati all'interno di un'abitazione a Salussola attraverso una finestra, rompendone il vetro. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la proprietaria 68enne residente in paese. L'abitazione in questione al momento è disabitata, e non sembra che comunque sia stato asportato nulla.

Altro tentato furto a Masserano, e anche in questo caso i ladri avrebbero tentato il colpo in una seconda casa. A denunciare il fatto nel fine settimana è stata la proprietaria residente nel milanese, che al suo arrivo si è trovata una porta e una finestra danneggiate.

In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso.