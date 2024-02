Biella, ubriaco disturba clienti di un locale. All'arrivo della Polizia, insulta gli agenti

Sotto gli effetti dell'alcol infastidisce e disturba i clienti di un locale. Arrivano le Volanti e, non contento, insulta gli agenti di Polizia. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi dal centro di Biella.

Protagonista un uomo, visibilmente ubriaco, riportato alla calma e sottoposto ad accertamenti dagli operatori della Questura. In tasca, aveva pochi quantitativi di hashish. È stato sanzionato per ubriachezza molesta e per uso personale di sostanza stupefacente. Inoltre, verrà molto probabilmente denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto poco dopo l'1.30 della notte.