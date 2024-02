Biella, 62 enne denunciata per guida in stato di ebbrezza foto archivio

Si mette alla guida sotto l'effetto dell'alcol e finisce nei guai. Denunciata dal Norm di Biella una donna di 62 anni, residente in città, per guida in stato di ebbrezza.

Dopo gli opportuni accertamenti, è stata trovata positiva con un tasso alcolemico intorno al 2%.