Valle Mosso, oratorio in festa per il Carnevale: c'è anche la battaglia di coriandoli

Anche quest’anno torna la tradizionale Festa di Carnevale per bambini e ragazzi in Oratorio a Valle Mosso.

“Con rinnovato entusiasmo - affermano gli animatori dell’Oratorio - proporremo un pomeriggio di divertimento ed allegria per bambini e famiglie. Sabato 10 febbraio, a partire dalle 14.45, verranno proposti giochi, pignatte e tante attività a tema SuperValley, i supereroi della nostra vallata. Non mancherà la tradizionale battaglia di coriandoli, sempre molto richiesta da grandi e piccini. A seguire una ricca merenda. Inoltre, alle 16.45, avremo la fortuna di ospitare il Mago Gabriello che ci allieterà con i suoi giochi di magia e di prestigio!”.

Questo momento di festa avrà maggior successo se tutti sceglieranno di partecipare in maschera. A tale riguardo, saranno premiati i travestimenti più creativi e simpatici. “Siamo convinti che i bambini e i ragazzi abbiano voglia di ritrovarsi e di giocare insieme per questa occasione goliardica - concludono gli animatori -. Con creatività e fantasia abbiamo cercato di reinvertarci per rispondere alle loro esigenze. Infine, vogliamo ringraziare il Bar Giardino, nella persona di Denis, che ha scelto di restare aperto durante il pomeriggio per offrire un servizio e un ristoro ai genitori. È sempre bello poter collaborare con il territorio: speriamo di poter organizzare altre iniziative insieme nei prossimi mesi”.