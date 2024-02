Bel gesto dai Think Biker, donazione all'Anffas Biellese

“Gli amici del gruppo Think Biker ci hanno donato 1500 euro. Si tratta dell’ennesimo aiuto che ci riempie di gioia e ci aiuta nelle nostre attività”. Così la presidente di Anffas Biellese, Maria Teresa Rizza, commenta la recente donazione avvenuta da parte del gruppo motociclistico locale.

E ancora: “I soldi ci sono stati accreditati da pochi giorni, però le manifestazioni di raccolta sono avvenute nel periodo natalizio. Nello scorso dicembre, infatti, ci sono state una serie di eventi e di manifestazioni in alcuni comuni, sempre con banchetti e iniziative benefiche. Così si è arrivati a questa importante cifra raccolta, grazie agli amici motociclisti. Non possiamo che ringraziare tutti i protagonisti di queste azioni. Per noi è importante confrontarci con i cittadini e con le persone, far conoscere le nostre attività e i nostri progetti. Ecco perché ci piace stare in mezzo alla gente. Quando poi riusciamo a recuperare anche delle offerte, meglio ancora. I fondi necessari per portare avanti la nostra attività, infatti, sono sempre ingenti”.