AISM Biella, ecco i vincitori della lotteria “Per un mondo libero dalla sclerosi multipla”

Sabato 3 febbraio, alle 15 presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Biella (Via Piave 11/C) è avvenuta l'estrazione della lotteria “Per un mondo libero dalla sclerosi multipla”.

Son stati venduti un totale di 28.908 biglietti: ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione: di Biella: Boglietti Gioielli Via Italia 11D, Uvet Retail Srl Agenzia Piazza Adua, Gioielleria Valdani Via Italia 8, Oreficeria Stefano Pivano Via Italia n°14, Gioielli Artigianali Artiglia Via Italia 41, Santa Barbara Via Torino 15, Parafarmacia Naturopatia “I Giardini” Piazza Carlo Casalegno 8/A, Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 28, Gastronomia Mosca Via San Filippo 16, Coltelleria Sauda Via Dellani, Marghe Oreficeria Via S Filippo 5; di Castelletto Cervo: Mondoffice Via per Gattinara; di Cossato: Coelgas di Via Mazzini 85, Ottica Il Ponte di Via Mazzini, l’Orchidea Centro Estetico Via Pajetta 29; Farmacia S. Raffaele Via Marconi 69, Beba Acconciature Via Marconi 77; di Graglia: Lauretana; di Sandigliano: Elettronica Ferrarotti, di Valdilana: Lanificio E. Zegna, Pasticceria Maniscalco-Rainero Campore.

Ringraziamo inoltre tutti gli esercenti che hanno accettato di distribuire i biglietti presso il loro negozio/attività, Associazioni, Pro Loco, Aziende che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori!

I premi sono reperibili presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla a Biella (Via Piave 11/C) e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 10/05/2024 negli orari di apertura sede: lun-ven ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la Sezione al n. 015/849436.

I biglietti vincenti si possono consultare al link https://www.aism.it/struttura/sezione-provinciale-aism-biella/manifestazioni-ed-eventi