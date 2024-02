A Vigliano arriva il Carnevale Benefico tra fagiolate, giochi per bambini e battaglia dei coriandoli

Il 46° Carnevale Benefico di Vigliano Biellese si festeggia quest'anno con la distribuzione della tradizionale Fagiolata cucinata come sempre dai mastri fagiolai della Pro Loco e, al pomeriggio, con la grande festa dei bambini in piazza Martiri Partigiani organizzata insieme agli oratori di Santa Maria Assunta e di Don Bosco, a partire dalle 14.30.

L'appuntamento è per domenica 11 febbraio, in via Largo Stazione, di fianco alla sede della Pro Loco (piazza del Mercato) dove, a partire dalle 12 inizierà la distribuzione della fagiolata che si protrarrà fino all'esaurimento della stessa, anche in caso di maltempo. Nel pomeriggio è in programma anche la sfilata dei gruppi mascherati degli oratori assieme ai giochi di gruppo.

Infine, verranno premiate la maschera più originale ed il gruppo mascherato più numeroso, con la tradizionale battaglia dei coriandoli al termine della quale verrà offerta la cioccolata calda e il tè a tutti i bambini.