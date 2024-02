Medici e infermieri insieme per la sanità piemontese

Un importante incontro tra la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Piemonte e il Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche del Piemonte si è tenuto a Biella su iniziativa dei due Ordini provinciali, rispettivamente presieduti dal dott. Franco Ferrero e della dottoressa Simona Milani.

Per la prima volta tutti insieme, i rappresentanti dei due Ordini professionali, hanno avviato un’analisi dello stato dell’arte della Sanità Piemontese, individuando una serie di tematiche e ponendo quale elemento prioritario di discussione l’organizzazione del sistema regionale di emergenza 118, argomento spesso al centro dei dibattiti degli ultimi anni, con posizioni a volte contrastanti tra le istituzioni regionali e le categorie professionali.

A Biella il dibattito ha coinvolto contemporaneamente medici e infermieri. In particolare i medici hanno posto l’attenzione all’estromissione e al loro scarso coinvolgimento nell’organizzazione del sistema, dettato tra l’altro dalla evidente carenza di figure professionali idoneamente formate.

«Dopo ampia e approfondita discussione – afferma il dott. Federico D’Andrea, Presidente dell’Ordine novarese dei medici e odontoiatri e referente della Federazione regionale – si è sottolineato come entrambe le figure siano naturalmente importanti nel loro ruolo in relazione alla loro specificità e l’organizzazione futura dovrà prevedere una maggiore presenza di medici e infermieri opportunamente addestrati, reclutati con incentivi idonei anche economici».

Aggiunge il dott. Ivan Bufalo, Presidente del Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche: «Fermo restando che l’organizzazione dei servizi sanitari è una competenza della Regione, ciò che prioritariamente ci preme è che i professionisti, medici e infermieri, siano tutelati nella loro attività professionale e siano messi nella condizione di dare la migliore risposta di salute ai cittadini che ricorrono alle loro cure. Come i medici anche gli infermieri sono pronti a raccogliere le sfide dettate dai nuovi bisogni di salute. I nostri professionisti ricevono una formazione specialistica di altissima qualità. Quello che però serve è una migliore integrazione tra il sistema politico-amministrativo e quello professionale affinché vi sia maggiore chiarezza, maggiori garanzie ed una maggiore visione di insieme».

Dall’incontro è emersa la convinzione che i noti problemi della Sanità regionale possano trarre giovamento da un tavolo unico per le due categorie professionali, che nella quotidianità già lavorano insieme da sempre, e che il loro ruolo non sia esclusivamente quello di segnalatori di problemi, bensì di elaboratori di proposte.

«La novità dell’incontro – concludono all’unisono i Presidenti – sta anche e soprattutto nella convinzione che sia necessaria un’alleanza tra i due Ordini finalizzata ad affrontare in modo congiunto i problemi per fornire proposte di soluzioni comuni a vantaggio del cittadino. Abbiamo quindi deciso di istituire una conferenza permanente dei rispettivi Ordini per arrivare a una definizione condivisa delle numerose problematiche sanitarie e delle relative possibili strategie volte alla loro risoluzione, in modo da verificare congiuntamente l’applicabilità delle proposte. Tutto ciò nell’interesse della Sanità regionale, dei professionisti iscritti ai rispettivi Ordini e soprattutto dei cittadini piemontesi».