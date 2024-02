Biella, al via ciclo di conferenze dedicate alla medicina tradizionale indiana

Mercoledì 7 febbraio alle 20.30 si terrà presso I Ricostruttori a Biella (Cascina Sant’Emilio, Case Sparse S. Biagio, 4 Biella) il primo incontro di un ciclo di tre conferenze dedicate alla Medicina tradizionale indiana: l’Āyurveda e condotte dal Dr. Federico Plebani, medico chirurgo esperto in questa materia.

Le serate in programma affronteranno il tema della digestione, un processo fondamentale per la salute e il benessere generale dell’essere umano. Secondo l’Āyurveda la digestione si occupa di presiedere il metabolismo di ciò che mangiamo e di tutto ciò che percepiamo attraverso i nostri sensi. Per questo motivo uno scompenso in tale contesto può far ammalare mente e corpo.

Con degli esempi pratici verranno infine illustrate al pubblico delle semplici tecniche utilizzabili da tutti e quotidianamente per rinvigorire la digestione e migliorare la salute. Ingresso gratuito. Gradita la prenotazione: Federica Rondano 340.1143082