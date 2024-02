La Camera di Commercio Alto Piemonte alla 23° edizione della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia

La Borsa Internazionale dei Laghi, il più importante evento di incoming dedicato al turismo lacustre approda, per la prima volta, sul Lago di Como dal 20 al 24 marzo 2024.Il format, ideato ventidue anni fa dalla Camera di Commercio di Brescia, dal 2022 si è radicalmente rinnovato prevedendo una formula itinerante e sinergica con i sistemi camerali dei territori che ospitano i Laghi del Nord Italia.

Per l’edizione 2024 l’ente organizzatore e capofila del progetto è la Camera di Commercio di Como-Lecco in un’azione congiunta con gli Enti camerali Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona, Trentino Marketing e Visit Brescia, la Destination Management Organization della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia.

Attesi e già confermati sul territorio lariano oltre 80 buyer internazionali provenienti da 30 Paesi con una rappresentanza significativa da Stati Uniti, Spagna, Polonia, India, Germania e Belgio. In programma sul territorio lariano, giovedì 21 marzo, una giornata interamente dedicata a incontri business, nella splendida cornice di Villa Erba, tra buyer internazionali e operatori turistici dei territori partner che presenteranno le proprie eccellenze e una seconda giornata, venerdì 22 marzo, alla scoperta dei luoghi lariani più suggestivi con l’offerta di quattro tour di familiarizzazione per evidenziare le attrazioni locali facendo vivere esperienze uniche con itinerari storico-artistici, culturali, paesaggistici ed enogastronomici.

Il terzo giorno i buyer esteri verranno accompagnati negli altri territori partner dell’iniziativa per completare la conoscenza dei Laghi del Nord Italia con itinerari organizzati ad hoc tra il Lago di Varese, Lago Maggiore, Lago D’Orta, Lago D’Iseo e Lago di Garda. “È motivo di grande orgoglio essere capofila di un progetto internazionale di incoming così rilevante per il nostro territorio. Il nostro lago, come tutti i Laghi del Nord Italia, è un’eccellenza e una ricchezza, volano di attrattività per il turismo e la Borsa Internazionale dei Laghi è una vetrina importantissima per rafforzare ancora di più la visibilità della destinazione Lago di Como con un’offerta del territorio integrata che unisce alla bellezza del luogo, la funzionalità delle strutture e la professionalità degli operatori” dichiara Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco.

Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, aggiunge: “La destinazione Laghi riveste un’importanza strategica per il nostro territorio, che può contare su mete turistiche di grande richiamo, particolarmente apprezzate dai turisti sia italiani che stranieri. Dopo aver ospitato l’edizione 2023 della Borsa dei Laghi, svoltasi a Stresa e Verbania, rinnoviamo con piacere e impegno la nostra adesione a questa iniziativa, che unendo le forze di tutti i soggetti promotori, contribuisce a rendere l’intero segmento Laghi una meta sempre più riconoscibile, ricercata e attrattiva a livello internazionale”.

Le imprese delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO interessate a partecipare ai b2b che si terranno il 21 marzo presso Villa Erba a Cernobbio possono inviare la propria candidatura online entro venerdì 16 febbraio: maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte www.pno.camcom.it.