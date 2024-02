5 febbraio, Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, Cirio: "E' una sfida per tutti""

Il 5 febbraio 2024 si celebra l’undicesima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.

"Oggi - dichiara il Governatore Alberto Cirio - è l’occasione per riflettere e agire per eliminare, anche nella nostra vita quotidiana, gli sprechi, attraverso gesti piccoli, ma significativi. È una sfida per tutti: ridurre gli sprechi e costruire insieme un futuro più sostenibile. Facciamo la differenza insieme!"

Il tema scelto per quest’anno è “Make the difference: stop foodwaste!”. La Giornata intende favorire la diffusione di buone pratiche antispreco quotidiane attraverso la condivisione di esperienze di enti, gruppi e singoli. L’iniziativa nasce nel 2014 a partire dalla campagna di sensibilizzazione per l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile Spreco Zero di Last Minute Market, fondata dall’economista Andrea Segrè, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il patrocinio di istituzioni internazionali e RAI per il Sociale.

Oltre a numerose iniziative a livello locale e nazionale, la campagna "Spreco zero" mette a disposizione lo Sprecometro, un’applicazione gratuita che permette di monitorare gli sprechi domestici e fornisce informazioni sulle iniziative antispreco.