Pettinengo, in vendita alloggio comunale in Frazione Vaglio - Foto

l Comune di Pettinengo vende all’asta un alloggio di sua proprietà sito in Frazione Luigi 1.

La base d’asta di 55.670 euro, con offerte alla pari oppure in aumento con aumento minimo di 1000 euro: non sono ammesse offerte al ribasso alla prima asta. In caso di prima mancata aggiudicazione ci saranno due aste successive, a distanza di almeno 45 gironi tra di loro, e con ribasso del 25%.

Ad oggi l’alloggio è occupato, con sgombero previsto nei 6 mesi successivi dall’aggiudicazione definitiva. E’ venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L’aggiudicatario dovrà provvedere a effettuare la relativa variazione di intestazione catastale.

Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate, o consegnata a mano all'ufficio comunale protocollo entro e non oltre le 12 del 15 marzo. Alla domanda deve essere allegato deposito pari a 5567 euro a titolo di caparra confirmatoria.

L’aggiudicazione, con apertura delle buste, sarà il 18 marzo, alle 9 presso la sala consigliare in seduta pubblica. L’aggiudicatario pagherà, con bonifico bancario, il 30% del valore della sua offerta entra 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ed il 70% (dedotta la caparra) al momento dell’atto pubblico di compravendita, da effettuarsi entro il 15 giugno.

Il bando è disponibile pubblicato sul sito comunale al link http://www.comune.pettinengo.bi.it .Per informazioni ed eventuali sopralluoghi contattare lo 0158445035 oppure il 3665767450