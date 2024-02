Leonardo De Grandi premiato da ACI Sport per la stagione 2023

Ennesimo riconoscimento per Leonardo De Grandi, portacolori della scuderia Rally & Co, premiato a Brescia per le celebrazioni dei vincitori nelle varie categorie facenti parte della Coppa Italia di zona kart.

Al termine dalla stagione agonistica che in totale ha compreso 64 eventi nelle 9 zone del territorio nazionale, De Grandi ha ritirato la coppa per aver vinto nella zona 1 comprendente i Piemonte la Liguria la Valle d'Aosta e la Lombardia la categoria mini gr3 under 10.

Grande soddisfazione per il piccolo pilota dopo una stagione da incorniciare