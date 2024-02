Calcio, Biellese ko di misura con Pro Eureka: buon pari per il Cossato con l'Oleggio. Torri a + 5 sulla seconda

Brutto stop per la Biellese, superata in trasferta dalla Pro Eureka. Per i lanieri, ora a 5 lunghezze dalla vetta, si tratta della quinta sconfitta in campionato. Buon pari casalingo per il Città di Cossato, che strappa un punto all'Oleggio, terza forza del girone di Eccellenza.

In Promozione, giornata ricca di soddisfazioni per le squadre biellesi, che registrano i successi di Chiavazzese (3-0 al Briga), Fulgor Ronco Valdengo (1-0 al Cameri) e Valdilana Biogliese (5-0 all'Omegna). Non esulta, invece, il Ceversama, superato 3 a 2 dal Feriolo davanti al proprio pubblico.

In Prima Categoria, solo la Valle Cervo Andorno evita la sconfitta con il Livorno Ferraris (1-1). Le altre formazioni raccolgono solo ko: Gaglianico con l'Aosta (3-0), Ponderano con il Cigliano (1-0), Valle Elvo con il Gattinara (1-2) e Vigliano con la Virtus Vercelli (1-2).

Infine, in Seconda, prosegue la crisi del Pollone, all'11° stop stagionale. Le Torri Biellesi allungano in vetta a +5, complice il pareggio della diretta rivale del River Plaine, mentre La Cervo raccoglie un punto sul campo del Valdigne.