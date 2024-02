Bella giornata di sport, ecco tutti i risultati della Piemonte Ginnastica FOTO

La ASD Piemonte Ginnastica ritorna alle competizioni di Ritmica esordendo in una gara regionale nel circuito PGS, ente di promozione sportiva. Sabato 3 febbraio quattro squadre biellesi hanno calcato la pedana del bel palazzetto di Cantalupa, vicino a Pinerolo, gareggiando nella competizione detta delle “Rappresentative” portando ognuna un esercizio collettivo a corpo libero ed un esercizio a coppie con attrezzi.

Nel Livello C le Junior e Senior Alice Marcone, Giulia Saramin, Elisa Tricarichi Perruccio tengono alto il valore del gruppo classificandosi 2°, con punti 30.775, pensando alla compagnia Giulia Tricarichi Perruccio a casa con la febbre e sostituita magistralmente dalla sorella nell’esercizio in coppia con il cerchio. Nel Livello B le Allieve Vittoria De Santo, Rossi Maria Vittoria e Claudia Coden vincono l’argento con punti 18, 275, a 0,250 punti dalla prima posizione, ed anche la squadra Open, per età, formata da Giorgia Falcetti, Alice Barberis, Aurora Cinguino, Ludovica Lombardo, Alessandra Mosca e Sofia Piccaluga, si classifica seconda con punti 18,375. Alice Guidetti, Giada Ferrigo e Martina Giavarra si classificano 5° con punti 16,875.

“Una bella giornata, con risultati incoraggianti per affrontare con ottimismo la prossima prova di Federazione, la prossima settimana, con il medesimo programma di gara – dice Donatella Eterno, direttore sportivo - Le tecniche Francesca Boggio e Giada Pomini sperano di poter recuperare Giulia ed affrontare la prova con le squadre al completo”.