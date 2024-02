Riascoltati per voi: Royal Blood - Royal Blood (2014)

Quinto appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”, quest’oggi vi presento l’album omonimo del duo di Brighton, composto da Ben Thatcher e da Mike Kerr, che mescola hard rock e contemporaneità: signori e signore i Royal Blood.

Dieci anni fa, i Royal Blood pubblicano il loro album d’esordio; l’omonimo si rivela un successo clamoroso. Con un sound unico e incisivo basato su riff di basso distorti e potenti, accompagnati da una batteria martellante, il tutto impreziosito dalla voce graffiante e carismatica di Mike Kerr, l’album è stato capace di riportare l'hard rock britannico ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Il disco si apre con l’esplosiva "Out of the Black”, guidata dalla fragorosa batteria di Thatcher e dai mirabolanti riff di basso di Kerr. Ma non finisce qui: "Come On Over" e "Figure It Out”, sono i classici “pezzoni” da ballare e cantare a squarciagola.

Passando per "Little Monster”, forse uno dei più belli del disco, grazie alla sua pesante ed energica influenza blues e la voce soul di Kerr. Degne di nota sono anche “You Can Be So Cruel”, “Blood Hands” nella prima metà del disco e “Loose Change”, “Careless”, “Ten Tonne Skeleton” nella seconda metà prima di concludersi con “Better Strangers”, quest’ultimo è un brano un po’ più lento e malinconico dei precedenti e mette in mostra un lato più intimo del duo. Gli ingredienti per il successo ci sono tutti: distorsioni, suono potente e ossessivo, un po’ di sano blues-rock mescolato ad un pizzico di grunge e l’hype è fatto.

I brani sono sicuramente molto orecchiabili, il loro sound è sicuramente potente e allo stesso tempo unico, i riff di basso distorti e potenti ti fanno saltare dalla sedia, però a mio avviso l’album pecca un po’ di varietà, i brani alla lunga sembrano un po’ tutti simili e monotematici. Nonostante tutto, l'album di debutto dei Royal Blood è un ascolto obbligato per gli amanti della buona musica.

I miei brani preferiti sono: “Figure It Out”; “Little Monster”; “Ten Tonne Skeleton” e “Better Strangers”. Voto: 8 Tracce: 1) Out of the Black – 4:00 2) Come on Over – 2:51 3) Figure It Out – 3:04 4) You Can Be So Cruel – 2:44 5) Blood Hands – 3:07 6) Little Monster – 3:32 7) Loose Change – 2:35 8) Careless – 3:21 9) Ten Tonne Skeleton – 3:07 10) Better Strangers – 4:12

Durata: 32 minuti. Formazione: Mike Kerr (voce e basso) e Ben Thatcher (batteria). Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo dell’album omonimo dei Royal Blood” ma anche della loro musica. Al prossimo riascolto…