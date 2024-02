Forza Italia, congresso a Biella: Serafia è il nuovo segretario. Fenoglio il vicario FOTO

Venerdì sera presso l’Agorà Palace Hotel di Biella si è svolto il congresso provinciale di Forza Italia, alla presenza dei ministri Pichetto Fratin e Zangrillo, del deputato Pella e del senatore Rosso. A presiedere il congresso l’Onorevole Roberto Bagnasco. Alessio Serafia sarà il nuovo segretario e Alberto Fenoglio il vicario.

"Un congresso unitario con un avvicendamento alla segreteria che ha dimostrato maturità, senso di responsabilità e capacità di dialogo all’interno del Partito, trovando una sintesi tra le componenti che fanno riferimento al Ministro Pichetto e all’Onorevole Pella - si legge nella nota stampa diffusa da Forza Italia - In questi anni è stato svolto un importante lavoro sul territorio con l’apertura di una nuova sede a Biella in via Duomo, la partecipazione a tante iniziative di propaganda politica con anche momenti di approfondimento e dibattiti presso la sede, nonché una gestione oculata delle risorse. Un partito che lavorerà in prospettiva dei prossimi e importanti appuntamenti elettorali di giugno con le comunali di Biella, Regionali ed Europee".