Candelo, al via il Mercato della Terra

Nuovo inizio per il Mercato della Terra al Ricetto di Candelo, in programma oggi, con orario 10-18, dove si svolgerà il primo appuntamento mensile che segue la filosofia di Slow Food e che si svolge ogni prima domenica del mese all’interno del borgo medievale. Questi mercati infatti, gestiti collettivamente, offrono ai produttori e agli artigiani locali l'opportunità di esporre e vendere direttamente i loro prodotti, permettendo loro di raccontare in prima persona il proprio lavoro.

Ma i Mercati della Terra non sono solo luoghi di vendita di cibo di qualità. Sono anche luoghi in cui si organizzano attività educative e conviviali, creando momenti di incontro per la comunità. I mercati costituiscono una vasta rete internazionale di produttori e contadini, che continua a crescere coinvolgendo ogni anno nuovi mercati e nuovi paesi. L'obiettivo è condividere esperienze, sviluppare nuovi sistemi di vendita diretta e stimolare il dialogo tra produttori e consumatori per imparare gli uni dagli altri.