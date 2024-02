A Quaregna Cerreto la fagiolata piace, tante persone al Polivalente (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Tante persone al Polivalente di Quaregna Cerreto per la tradizionale Fagiolata di Carnevale, a base di cotechino, panini e vin brulé. In pentola quasi 6 quintali di fagioli, distribuiti in modalità d'asporto ai presenti.