Aumento salariale per gli artigiani metalmeccanici, esulta Fiom/Cgil Biella: “Un passo avanti”

Aumento salariale per gli artigiani metalmeccanici. E’ stato infatti siglato l’accordo che prevede l’erogazione di un acconto sui futuri aumenti contrattuali (Afac) pari a 96 euro da corrispondere ai lavoratori in due tranches. 50 euro per il mese di dicembre, versati nella busta paga di gennaio; e 46 euro nelle buste paga dei lavoratori a partire dal 1° aprile.

I 96 euro sono calcolati sui lavoratori inquadrati al 4° livello, con parametri diversi per gli altri livelli. “Siamo soddisfatti - dice Filippo Porcari, segretario della Fiom/Cgil di Biella -. E’ da considerarsi importante non aver aspettato la conclusione del rinnovo contrattuale e di aver ottenuto, con questo anticipo salariale, un aumento consistente nelle buste paga dei lavoratori. Siamo infatti in una situazione inflattiva che continua ad essere molto pesante per i lavoratori e per le famiglie. Un passo avanti. Ora riprenderemo il lavoro per raggiungere al più presto il rinnovo contrattuale”.