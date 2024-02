Oropa, auto esce di strada e finisce contro un albero

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto a Oropa. È successo stamattina, poco prima delle 13: stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita fuori dalla carreggiata e si è fermata contro un albero.

Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine assieme alle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. In azione anche i sanitari del 118, giunti sul luogo dell'incidente per la prima assistenza alle persone presenti a bordo del veicolo.